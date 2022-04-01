Diyanet İşleri Başkanlığı güncel namaz vakitleri saatlerine göre 11 Nisan Cuma günü Cuma namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Ülkenin 81 ilinde en çok araştırılan konuların başında 1 Nisan cuma namazı saati geliyor. Mübarek Cuma günü camiye gidip cemaatle Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar, illere göre Cuma namazı saatlerini merak ediyor. 1 Nisan Cuma İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı