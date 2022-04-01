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Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 1 Nisan 2022 Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saatleri Diyanet

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Nisan 2022 Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı için camiye gitmeye niyet eden Müslümanlar 1 Nisan Cuma günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Bilindiği gibi cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınacak. 1 Nisan Cuma Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve il il cuma namazı saati

01.04.2022 - 00:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyanet İşleri Başkanlığı güncel namaz vakitleri saatlerine göre 11 Nisan Cuma günü Cuma namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Ülkenin 81 ilinde en çok araştırılan konuların başında 1 Nisan cuma namazı saati geliyor. Mübarek Cuma günü camiye gidip cemaatle Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar, illere göre Cuma namazı saatlerini merak ediyor. 1 Nisan Cuma İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı 

  • 1 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da Cuma namazı saat 13:13'de kılınacak.

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    01 Nisan 2022 Cuma 05:14 06:41 13:13 16:46 19:35 20:57
    02 Nisan 2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58
    03 Nisan 2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
    04 Nisan 2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
    05 Nisan 2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
    06 Nisan 2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
    07 Nisan 2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05

  • 1 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

    Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    01 Nisan 2022 Cuma 05:01 06:26 12:58 16:31 19:19 20:39
    02 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
    03 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41
    04 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43
    05 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44
    06 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
    07 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46

  • 1 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de Cuma namazı saat 13:20'de kılınacak.

    İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    01 Nisan 2022 Cuma 05:27 06:50 13:20 16:53 19:41 20:59
    02 Nisan 2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00
    03 Nisan 2022 Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01
    04 Nisan 2022 Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02
    05 Nisan 2022 Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03
    06 Nisan 2022 Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05
    07 Nisan 2022 Perşembe 05:16 06:41 13:19 16:55 19:47 21:06

  • 1 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.

    Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    01 Nisan 2022 Cuma 05:15 06:41 13:13 16:46 19:34 20:55
    02 Nisan 2022 Cumartesi 05:13 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56
    03 Nisan 2022 Pazar 05:12 06:38 13:12 16:47 19:36 20:57
    04 Nisan 2022 Pazartesi 05:10 06:36 13:12 16:47 19:37 20:58
    05 Nisan 2022 Salı 05:08 06:35 13:12 16:48 19:38 21:00
    06 Nisan 2022 Çarşamba 05:06 06:33 13:11 16:48 19:39 21:01
    07 Nisan 2022 Perşembe 05:04 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02

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