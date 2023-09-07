Cuma namazı saat kaçta? İşte 8 Eylül 2023 İstanbul, İzmir, Ankara il il Cuma namazı saatleri
Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlamasının ardından, il il cuma namazı saatleri netlik kazanmış oldu. Cuma gününde camilere akın edecek olan İslam alemi bulunduğu ilde ezanın saat kaçta okunacağını araştırmayı başladı. İşte Diyanet ile 8 Eylül 2023 İstanbul, İzmir, Ankara il il Cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazları; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Bilindiği gibi cuma namazları Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. İşte 8 Eylül cuma namazı saatleri...
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8 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 8 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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8 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 8 Eylül Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
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8 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 8 Eylül Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
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8 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 8 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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