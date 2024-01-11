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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Ocak 2024 il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 12 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:53
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        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı illere göre değişkenlik göstermektedir. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak 2024 cuma namazı vakitleri...

        • 2

          12 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 12 Ocak Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          12 OCAK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 12 Ocak Cuma namazı saat 13.24'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          12 OCAK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 12 Ocak Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          12 OCAK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 12 Ocak Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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