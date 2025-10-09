Cuma namazı vakitleri: 10 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslüman aleminde mübarek kabul edilen bu günde, binlerce kişi camilere akın etmeye hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da il il Cuma namazı saatlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki namaz saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 10 Ekim Cuma namazı saatleri...
Diyanet açıklaması kapsamında namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük iller olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 10 Ekim 2025 tarihli il il Cuma saatleri ve namaz hakkında merak edilenler...
10 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 10 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
10 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 10 Ekim Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.
10 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 10 Ekim Cuma namazı saat 12.41'de kılınacak.
10 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 10 Ekim Cuma namazı saat 13.56'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
