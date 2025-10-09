Diyanet açıklaması kapsamında namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük iller olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 10 Ekim 2025 tarihli il il Cuma saatleri ve namaz hakkında merak edilenler...