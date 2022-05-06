Cuma günü İslam aleminin bayramı olarak nitelenir. Cuma günleri günahlardan arınıldığı dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı bir gündür. Cuma namazını camilerde eda edecek olanlar, "6 Mayıs cuma namazı saat kaçta?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Diyanet'e göre il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Cuma namazını camide cemaatle idrak etmek isteyen binlerce Müslüman Cuma namazını araştırmaya başladı. 6 Mayıs Cuma namazı saatleri her il için farklılık gösteriyor.

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Vatandaşlar Diyanet namaz vakitleri takvimi ile ikamet ettikleri ilin Cuma namazı saatini öğrenebilir. İşte, 6 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri;

81 İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:06

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ANKARA:12:50

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İZMİR:13:13

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