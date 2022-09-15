Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde, ezanın kaçta okunacağı birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cuma gününü camide ibadet ederek geçirmek isteyenler bulunduğu ilde cuma namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağı Diyanet İşleri'nin belirlediği namaz vakitleri takvimini yayınlamasının ardından netlik kazanmış oldu. Peki Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İşte 16 Eylül 2022 cuma namazı saatleri...