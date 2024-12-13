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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Diyanet ile 13 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati vakti

        Cuma namazı saat kaçta, ezan vakti ne zaman? 13 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati vakti

        İslam alemi mübarek Cuma gününün gelmesiyle Cuma namazı saati araştırmasına başladı. Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır" oldu. İşte 13 Aralık 2024 Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:50
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        • 1

          Cuma namazı saati belli oldu. Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbul il genelinde vatandaşlar İstanbul Cuma namazı saatini merak ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta, ezan vakti ne zaman? İşte, 13 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati vakti

        • 2

          13 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 13 Aralık Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          13 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 13 Aralık Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          13 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 13 Aralık Cuma namazı saat 12.48'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          13 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 13 Aralık Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 5
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