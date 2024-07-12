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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati vakti 12 Temmuz 2024

        Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati vakti 12 Temmuz 2024

        Cuma namazı saati 12 Temmuz sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Cuma gününde cemaat namaz kılmak için camilere akın edecek. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, namaz saatleri ile göre değişiklik gösterir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte, 12 Temmuz 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:49
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        • 1

          Her hafta olduğu gibi Cuma gününün gelmesiyle Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namazı saatleri duyuruldu. İllere göre değişkenlik gösteren namaz saatlerini sizler için derledik. İşte 12 Temmuz 2024 Cuma namazı saatleri...

        • 2

          CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

          12 Temmuz 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:15'te Ankara'da 12:59'da İzmir'de 13:22'de Adana'da 12:49'da Bursa'da ise 13:14'de kılınacak.

          12 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul’da cuma namazı saat 13.15’te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          12 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara’da cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          12 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? - DİYANET

          Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır.

          İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

          CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

          Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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