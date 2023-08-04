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        Haberler Gündem CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet ile 4 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 4 Ağustos il il cuma namazı saatleri

        4 Ağustos il il cuma namazı saatleri, Diyanet tarafından yayınlandı. Cuma namazı saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre İstanbulda cuma namazı saat 13:15'te kılınacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 07:56
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        • 1

          İl il cuma namazı saatleri, her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde cemaatle namaz kılmak için camilere gidecek olanlar öğle ezanı vaktini araştırıyor. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakti saatleri...

        • 2

          4 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          4 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          4 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          4 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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