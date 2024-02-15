Cuma namazı saat kaçta? 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte Diyanet ile 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimi ile İl il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, "Cuma namazı saat kaçta, cuma ezanı kaçta okunacak?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Şubat il il cuma namazı saatleri...
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16 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
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16 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.
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16 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Şubat Ocak Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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