İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen cuma günün yaklaşmasının ardından, cuma namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Ülkemizin dört bir tarafından cuma namazı için camilere akın edecek olanlar gözünü cuma öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz vakitlerine çevirdi. İşte il il cuma namazı saatleri