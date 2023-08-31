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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı, Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve her ilde farklılık gösterebilir. Cuma günü camilere akın edecek olan İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte Diyanet ile 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 23:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:12
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        • 1

          Eylül ayının ilk cuma namazı için geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle vaktinde kılınmaktadır. Cuma namazı ortalama olarak 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimini yayımlanamasının ardından il il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 1 Eylül il il cuma namazı saatleri...

        • 2

          1 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 1 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          1 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 1 Eylül Cuma namazı saat 12.54'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          1 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 1 Eylül Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          1 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 1 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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