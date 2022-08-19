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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı saatleri 19 Ağustos 2022 | Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 19 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saatleri

İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ekranı üzerinden açıklandı. Mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte namazını camide cemaatle eda etmek isteyenler Diyanet ile Cuma namazı saatini araştırıyor. İşte, 19 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il Cuma vakti saatleri...

19.08.2022 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma namazı saati başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere 81 ilde araştırılıyor. İslam alemi tarafından bayram havasında geçirilen bu özel günde camilere akın edecek Müslümanlar "Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile il il Cuma namazı saatleri...

  • 19 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 19 AĞUSTOS 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:57'da kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 19 AĞUSTOS 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:20'te kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 19 AĞUSTOS 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.

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