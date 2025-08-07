Cuma namazı saat kaçta? 8 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı için camilere akın edecek İslam alemi bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet'in namaz vakitleri takviminin paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 8 Ağustos 2025 il il cuma namazı saatleri...
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 8 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...
8 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
8 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
8 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
8 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
-
