5 Nisan cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına kısa bir süre kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Bu mübarek günde, camide cemaatle cuma namazını eda edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okuyacağına araştırmaya başladı. İşte 5 Nisan 2024 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı vakitleri bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma namazı, camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 5 Nisan namaz vakitleri takvimi ile il il cuma namazı vakitleri...
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5 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
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5 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 5 Nisan Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
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5 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 5 Nisan Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
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5 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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