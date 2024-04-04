Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı vakitleri bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma namazı, camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 5 Nisan namaz vakitleri takvimi ile il il cuma namazı vakitleri...