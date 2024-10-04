Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 4 Ekim Cuma il il namaz vakitleri
Cuma namazı, İslam dininde haftalık toplu ibadetlerden biri olup, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Cuma namazı bireysel ibadetin ötesinde, manevi arınma ve ruhsal yenilenme fırsatı sunar. Haftalık yoğunluk ve stres arasında Müslümanlara bir mola sağlayan bu ibadet, kişisel huzur ve dinginlik kazandırır. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte 4 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı, İslam’da haftalık en önemli ibadetlerden biridir. Müslümanlar için cemaatle birlikte camide toplanarak kılınan bu namaz, toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve birlik duygusunu pekiştirir. Cuma günü özel hutbelerle desteklenen bu ibadet, toplumsal sorunlara dikkat çekilmesi ve dini öğretilerin hatırlatılması açısından da büyük önem taşır. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte 4 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
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4 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 4 Ekim Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
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4 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 4 Ekim Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.
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4 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 4 Ekim Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
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4 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 4 Ekim Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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