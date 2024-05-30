31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 31 Mayıs 2024 Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı vakitleri bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma namazı saatleri ülkemizde illere göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "31 Mayıs Cuma namazı saat kaçta başlıyor?" İşte 31 Mayıs 2024 Diyenet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı vakitleri...
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31 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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31 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
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31 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.
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31 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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