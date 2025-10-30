Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 31 Ekim 2025 Diyanet ile Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 31 Ekim Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        Ekim ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. İşte 31 Ekim 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          31 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          31 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          31 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa