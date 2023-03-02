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Cuma namazı saat kaçta? 3 Mart 2023 Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

3 Mart Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazına kısa bir süre kalırken cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Bu mübarek günde camide cemaatle cuma namazı eda edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okuyacağına araştırmaya başladı. İşte 3 Mart 2023 Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Giriş: 02.03.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı vakitleri bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "3 Mart Cuma namazı saat kaçta başlıyor?" İşte 3 Mart 2023 Diyenet İşleri namaz vakitleri takvimi ile il il  Cuma namazı vakitleri...

  • 3 MART 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da 3 Mart Cuma namazı saat 13:21'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 3 MART 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da 3 Mart Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 3 MART 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de 3 Mart Cuma namazı saat 13:29'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 3 MART 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da 3 Mart Cuma namazı saat 13:21'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

    Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

    Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

  • CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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