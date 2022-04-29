Cuma namazı saati mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Mübarek Ramazan ayının bitişien sayılı günler kala son Cuma namazı 29 Nisan günü camide cemaatle eda edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilde farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Diyanet namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı saati…