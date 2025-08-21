Habertürk
        Cuma namazı saat kaçta? 22 Ağustos 2025 Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        22 Ağustos Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazına kısa bir süre cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. İşte 22 Ağustos 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Cuma namazı saatleri...

        Giriş: 21.08.2025 - 21:36 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:36
        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        • 2

          22 AĞUSTOS İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul’da cuma namazı saat 13.12’de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          22 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara’da cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          22 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          22 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

