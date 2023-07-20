Cuma namazı saat kaçta? 21 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı için geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takviminin paylaşmasının ardından belli oldu. İşte 21 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
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Cuma namazına kısa bir süre kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Cuma namazları 10 rekattan oluşmaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 21 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 81 il cuma namazı vakitleri
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21 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 21 Temmuz Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
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21 TEMMUZ2023ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 21 TemmuzCuma namazı saat 13.00'da kılınacak.
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21 TEMMUZ2023İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 21 TemmuzCuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
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21 TEMMUZ2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 21 TemmuzCuma namazı saat 13:15'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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