20 Eylül Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri ile netlik kazandı. İşte 20 Eylül 2024 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- 1
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 20 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
- 2
20 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 20 Eylül Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
- 3
20 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 20 Eylül Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
-
- 4
20 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 20 Eylül Cuma namazı saat 12.47'de kılınacak.
- 5
20 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 20 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.
- 6
CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
-