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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? 2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Şubat ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde camide cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler 2 Şubat günü cuma ezanının kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 2 Şubat il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 21:55 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:55
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        • 1

          Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 2 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...

        • 2

          2 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 2 Şubat Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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