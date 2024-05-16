Cuma namazı saat kaçta? 17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile İl il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 17 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatleri...
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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; daört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 17 Mayıs il il cuma namazı vakitleri...
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17 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da namazı saat 13.06'da kılınacak.
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17 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de namazı saat 13.13'te kılınacak.
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17 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da namazı saat 12.50'de kılınacak.
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17 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da namazı saat 13.05'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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