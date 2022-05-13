Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu mübarek günün namaz saatleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Cuma namazı 13 Mayıs günü camide cemaatle idrak edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilde farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı saati…