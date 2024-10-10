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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet'in namaz vakitleri takviminin paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 11 Ekim 2024 cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:04
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve her ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 11 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          11 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          11 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          11 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 11 Ekim Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          11 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 11 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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