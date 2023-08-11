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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? 11 Ağustos 2023 il il Cuma namazı saatleri İstanbul, İzmir, Ankara

        11 Ağustos 2023 Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde farklılık göstermektedir. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte, 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 00:24
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte Diyanet ile 11 Ağustos 2023 81 il Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          11 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          11 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          11 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          11 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13:14'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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