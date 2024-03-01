Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 1 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...