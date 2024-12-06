6 Aralık cuma namazı saatleri 2024: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı, İslam'da farz olan ve Müslümanların topluca eda ettiği en önemli ibadetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de, cuma ezanı okunduğunda işlerin bırakılıp Allah'ın huzuruna toplanılması emredilmiştir. Bu namaz, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir vesiledir. İşte, Diyanet İşleri tarafından açıklanan 6 Aralık 2024 Cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de Cuma Suresi’nde, Müslümanlara cuma ezanı okunduğunda dünya işlerini bırakıp Allah’ın huzurunda toplanmaları emredilmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 6 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...
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6 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
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6 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 6 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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6 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 6 Aralık Cuma namazı saat 12.45'ta kılınacak.
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6 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.