Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de Cuma Suresi’nde, Müslümanlara cuma ezanı okunduğunda dünya işlerini bırakıp Allah’ın huzurunda toplanmaları emredilmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 6 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...