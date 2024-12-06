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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat 6 Aralık 2024: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri

        6 Aralık cuma namazı saatleri 2024: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        Cuma namazı, İslam'da farz olan ve Müslümanların topluca eda ettiği en önemli ibadetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de, cuma ezanı okunduğunda işlerin bırakılıp Allah'ın huzuruna toplanılması emredilmiştir. Bu namaz, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir vesiledir. İşte, Diyanet İşleri tarafından açıklanan 6 Aralık 2024 Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:09
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        • 1

          Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de Cuma Suresi’nde, Müslümanlara cuma ezanı okunduğunda dünya işlerini bırakıp Allah’ın huzurunda toplanmaları emredilmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 6 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...

        • 2

          6 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          6 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 6 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          6 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 6 Aralık Cuma namazı saat 12.45'ta kılınacak.

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        • 5

          6 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

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