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        Haberler Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 4 Ağustos 2023 Diyanet ile il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 4 Ağustos Diyanet ile il il cuma namazı vakitleri

        Ağustos ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı vakitleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Cuma namazı için camilere akın edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 4 Ağustos 2023 Diyanet ile İstabul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 22:10
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        • 1

          Cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı vakitleri, bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazları; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 4 Ağustos Diyanet ile il il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          4 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          4 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          4 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 4 Ağustos Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          4 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 4 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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