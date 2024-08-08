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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 9 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri

        9 Ağustos il il cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazı için bekleyiş sürürken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağına yönelik araştırmalarına hız verdi. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde ilde farklılık gösterebilmektedir. İşte 9 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:58
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        • 1

          Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazanmış oldu. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 9 Ağustos 2024 81 il cuma namazı saatleri...

        • 2

          9 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          9 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          9 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          9 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
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