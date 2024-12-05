6 Aralık cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 6 Aralık 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. İl il cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 6 Aralık 2024 il il cuma namazı vakitleri...
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6 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
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6 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 6 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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6 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 6 Aralık Cuma namazı saat 12.45'ta kılınacak.
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6 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.