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Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım 2022 81 il cuma namazı saatleri

Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündeme geldi. Cuma namazları bilindiği gibi camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 25 Kasım 2022 Cuma 81 il cuma namazı saatleri

Giriş: 24.11.2022 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma namazı için beklemeye geçen İslam Alemi, cuma namazı saatlerini gündemine aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Kasım Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, il il cuma namazı saatleri...

  • 25 KASIM 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

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  • 25 KASIM 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:40'da kılınacak.

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  • 25 KASIM 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:03'te kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 25 KASIM 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

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