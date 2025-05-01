Cuma namazı saat kaçta? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Mayıs ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde camide cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler 2 Mayıs cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte 2 Şubat il il cuma namazı saatleri...
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Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 2 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...
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2 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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2 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'de kılınacak.
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2 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.
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2 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 2 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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