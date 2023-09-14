Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma günü öğle saatlerde kılınan cuma namazı; dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır?" İşte cuma namazı kılışı ile cuma namazında okunacak dua ve sureler...