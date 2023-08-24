İslam alemi için önemli bir yeri olan Cuma namazının gelmesiyle, birçok kişi "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" veya "Cuma namazında ne gibi dualar okunur?" gibi sorular sormaya başladı. Sizler için Cuma namazının adım adım kılınışını ve Cuma namazı sırasında okunacak duaları derledik. İşte, detaylar...