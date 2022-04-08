Ramazan ayının ilk cuma gününde Müslümanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de cuma namazı kılınışı oldu. Bilindiği gibi Müslümanlar, mübarek cuma günü kılınan Cuma namazı için her hafta camilerde buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanlı, ilk defa Cuma namazı kılacak olan ya da Cuma namazı kılmayı unutanlar Müslümanlar için Cuma namazı kılınışını anlatıyor.İşte Cuma namazı kaç rekat sorusunun cevabı ve Cuma namazı kılınışı ile ilgili merak edilenler...