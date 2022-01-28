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Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı anlatımı!

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile adım adım Cuma namazı kılınışı

İslam alemi için mübarek kabul edilen cuma günü geldi çattı. Bugün pek çok Müslüman camiye gidip Cuma günü hürmetine cuma namazı eda edecek. Müslümanlar için cuma namazının, cuma günü ibadet etmenin anlamı büyüktür. Cuma günü camide cuma namazı ibadetine katılmak isteyen ancak Cuma namazı kılınışını bilmeyenler, cuma namazı kılınışını araştırıyor. Bilindiği gibi Cuma namazı, öğle vakti cemaatler kılınan bir namaz. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusunun cevabını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Diyanet bilgisi ile adım adım Cuma namazı kılınışı

28.01.2022 - 09:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam dininde çeşitli ibadetlerin bireysel olarak evlerde yapılmasında sakınca bulunmasa da çeşitli ibadetler için camilere gitmek ve cemaatle bir arada olmak gerekir. 28 Ocak Cuma günü camide Cuma namazı kılmaya gidecek olan ancak Cuma namazı kılmayı bilmeyen ya da hayatında ilk defa Cuma namazı kılacak olanlar cuma namazı nazıl kılınır sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adım adım anlatılan Cuma namazı kılınışı ve cuma namazı ile ilgili merak edilenler...

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

  • *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

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