Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

        Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

        İslam dünyasında merakla beklenen Cuma namazı için artık beklenen gün geldi çattı. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde da onlarca müslüman, yarın Cuma namazlarını eda etmek adına camilerin yolunu tutucak. İşte, gün itibariyle oldukça araştırılan cuma namazı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 01:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam dünyası bir Cuma namazı için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma günü öncesi; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını derledik!

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        • 6

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 7

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        • 8

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 9

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

        • 10

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"

        Namaz Vakitleri

        17.11.2023 Cuma
        Tümü
        Habertürk Anasayfa