Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. 10 rekattan oluşan cuma namazı; dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet şeklinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 00:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına kısa bir süre kala, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. İşte cuma namazında okunacak sureler ve dualar...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 6

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Habertürk Anasayfa