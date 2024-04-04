Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Cuma namazları camide cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazına kısa bir süre kala cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. İşte adım adım cuma namazı kılınışı ile cuma namazında okunacak dualar ve sureler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı öğle saatlerinde kılınan, farz ibadetler arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Diyanet ile cuma namazı kılınışı...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 6

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 7

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

        • 8

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        5 Nisan cuma namazı saatleri
        5 Nisan cuma namazı saatleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Habertürk Anasayfa