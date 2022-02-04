İslam dininde çeşitli ibadetlerin bireysel olarak evlerde yapılmasında sakınca bulunmasa da çeşitli ibadetler için camilere gitmek ve cemaatle bir arada olmak gerekir. 4 Şubat Cuma günü camide Cuma namazı kılmaya gidecek olan ancak Cuma namazı kılmayı bilmeyen ya da hayatında ilk defa Cuma namazı kılacak olanlar cuma namazı nazıl kılınır sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adım adım anlatılan Cuma namazı kılınışı ve cuma namazı ile ilgili merak edilenler...