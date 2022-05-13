İslam alemi için mübarek olan Cuma günlerinde erkeklere farz kılınmış olan cuma namazı için camilerin yolunu tutuyorlar. Cuma namazı öncesinde ilk kez Cuma namazı kılacak olan vatandaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet Cuma namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı