Müslümanlar için mübarek kabul edilen ve ibadet edilerek geçirilen Cuma günlerinde camilerde Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar için Vuma namazı kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anlatılıyor. Cuma namazının kaç rekat olduğu ve Cuma namazında hangi duaların okunacağı merak ediliyor. İşte Cuma namazı kaç rekat sorusunun cevabı ve Cuma namazı kılınışı ile ilgili merak edilenler...