Cuma günü Müslümanlar için özel sayılan bir gündür; Hz. Muhammed, Cuma gününü Müslümanlar için en hayırlı gün olarak nitelendirmiş ve bu günde duaların kabul olacağı özel bir zaman diliminin bulunduğunu bildirmiştir. Her Cuma günü namaz kılmak için bir araya gelen cemaat, öğle namazı saatinde farz olan ibadetini bir araya getirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm ayrıntılarıyla Cuma namazı kılınışı...