Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?

        Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?

        Cuma namazına sayılı saatler kala 'cuma namazı nasıl kılınır?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde eda edilmektedir. Bilindiği gibi cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. İşte cuma namazı kılınışı ile cuma namazında okunacak sure ve dualar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma günü öğle saatlerinde camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma, toplanma, bir araya gelme anlamını taşımaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 6

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 7

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

        • 8

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Habertürk Anasayfa