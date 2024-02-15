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        Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?

        Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

        Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı; 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekat olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 22:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:10
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        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

          Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

          Cuma namazı ilk sünnet niyeti:

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        • 6

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        • 7

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 8

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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