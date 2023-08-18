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        Haberler Gündem İnanç CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İlmihali: Rekat rekat Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet ilmihali rekat rekat Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı kılınışı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı kılmaya gidecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Cuma namazı kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilmihallerde detaylı olarak anlatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan ilmihallerde Cuma namazı kılınışı detaylı olarak anlatılıyor. İlmihallerdeki bilgiler ışığında Cuma namazı kılınışını haberimizde derledik. İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:29
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        • 1

          Cuma namazı kılınışı ve Cuma nmazı ile ilgili detaylar bu hafta da farz Cuma namazı kılmak isteyen inanalar tarafından araştırılıyor. Özellikle "Cuma namazı nasıl kılınır?" ve "Cuma namazı kaç rekat?" soruları günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Ayrıca Cuma namazının tek başına kılınıp kılınamayacağı da sorgulananlar arasında yer alıyor. Merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilmihallerde yer alan bilgiler ışığında Cuma namazının kılınışıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte Cuma namazı kılınışı...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 4

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

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