Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, 10 Şubat günü farz ibadetini yerini getirmek için camilere akın edecek binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken binlerce Müslüman, afetzedelere dua etmek için camide cemaatle saf tutacak. Kendi ilinin Cuma namazı saatine göre camilere gidecek olanlar "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...